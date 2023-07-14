These students were named to Central Carolina Community College Dean’s List for the spring 2023 semester, having earned a grade-point average of 3.5 for the term, attempted and completed at least 12 semester hours, received no grade lower than a C and received no incomplete grades.
LEE COUNTY
Wendy Summer Mosleh Alsagani, Rashell Aguilar Alvarez, Maria Camila Barry, Brynna Bethanie Beach, Yamilet Benitez-Bustos, Olivia Hope Bimler, Melissa Anne Blue, Travis Michael Bottom, Victoria Gale Bottom, Noah Scott Bradley, Karli Grace Bullard, Eduar Jhoel Sanchez Chavez, Kelsey Faith Clayton, Carl Evan Collins, Keile Diana Cruz-Maldonado, Tara Janee Dickerson, Jordan Hoa Du, Kendra Lynae Eastlick, Abby Everhart, Stephanie Seleste Flores-Garcilazo, Peyton Fox, Caroline Carter Frazer, William Lee Uriah French, Francisca Garcia, Maria Teresa Torres Gonzalez, Ella Marie Gregory, Jonathan Millard Gregory, Aracely Jasmin Guerrero, Savannah Rae Gust, Courtney Michelle Hardy, Makenzie Faith Hart, Betsaida Cruz Hernandez, Jumierra Huizinga, Arielle Hope Jackson, Charles William Jeffries, Claire Elizabeth Jones, Robin Christine Kane, Meghan L. Keister, Allira Jacqueline Kelly, Dylan Michael King, Caleb Isaac Labonte, Caitlyn Elizabeth Lamb, Bennett Lanier Lasater, Andrew J. Lochrie, Alliayah Christine Lovejoy, Crystal Luna-Deloya, Luna Samantha Lyon, Jasany Olivia McDougald, Ashleigh Marie McElroy, Tyeisha J. McKeithen, Kaley R. McQueen, Jesus Antonio Mendoza, Taylor Marie Mitchell, Tyler Scott Moller, Racheal Gabrielle Montgomery, Angel Emilio Morales, Harold Munoz, Charlotte Elizabeth Murray, Richard Benton O’Quinn, Morgan Patricia Patterson, Brandon Daniel Pecina, Elizabeth Pena, Edward Angel Jarquin Perez, Kimberly A. Pinter, Nikiya Rain-Monique Rawls, Amelia Lauren Reible, Charmaine Carol Robison, Miriam Rodriguez, Valery Poala Rojas-Payares, Joliann G. Montanez Ross, Jacqueline Salazar, Rose Jocelyn Sanchez-Morales, Esmeralda Santiago, Kayla Latrice Self, Stelfany K. Sellers, Isaias Sotelo, Shaquille Marvin Stepney, Colton Avery Taylor, Stephanie Ngoc Tran, Zitlali Villalba-Flores, Anahi Vivas, Kyla Larece Washington, Amy E. White, Thalia Janae Williams, Desean James Willis, Anna Grace Wiltshire.
CHATHAM COUNTY
Taylor S. Allen, Lutfiah Alwahishi, Kayla Joy Amy, Maximus Andreus Bascoe, Brianna Gail Beard, Wyatt Lucas Blanton, Hunter Adrian Brown, Abby Alyse Buchanan, Jaxson Wayne Burke, Jacob Alexander Cates, Caleb Dean Collison, Jaelyn G. Comellas, Kevin Uriel Corona-Aburto, MacKenzie Marie Crossman, Benjamin Wayne Dark, Trinity Maria-Min Dean, Benjamin M. Dekaney, Kalena Gabriela Delgado, Abbygale Nicole Elkins, Lesly Arely Espinal Escobar, Taylor Fay Ferguson, Matthew Peter Foley, Payne Jefferson Gillispie, Irma L. Gonzalez, Nayeli Guadalupe Gonzalez, Sarai Andrade Gonzalez, Audrey Alexandra Goodwin, Avery Grace Headen, Beatriz Isidro Hernandez, Christian Scott Holland, Ronald Huang, Ruby Veronica Jacinto, Martin Gallegos Jaime, Clay Neal Johnson, Taylor Makenzie Jones, Logan Nicholas Jordan, Isabelle Laurance Joyce, Caleb James Kolb, Kyle Taylor Leach, Kevin Ray Lee Jr., Estefani Merida Lopez, Ameilia Vergola Lucash, Faith Lydia Mallard, Arianna Marie Massie, Riley Nicole Maynor, Nautica Milliken, Emmanuel Cortez Moctezuma, Sebastian Nava-Plata, Isai Ocampo, Conor Patrick O’Leary, Andrew Rives Parker, Sierra Dawn Rathbun, James Kent Roberton, Ariana Rivera Romo, Jocelyn Sanchez, Haley Nova Schouten, Michaela Sue Shaw, Lane Michael Shelton, Lucas William Smith, Chandler Kent Steele, Madelynn Stover, Dana Claire Szpunar, Jordan Nicole Jewel Taylor, Daniela Aguilar Teutle, Chase Montgomery Toy, Paul Joseph Trageser, Joseph Edward Tucker, Mikaela Leigh Uptmor, Tierra Danelle Williams, Alena Morgan Wray.
More from this section
HARNETT COUNTY
Kimberly Myeisha Allen, Lizeth Usselin Arredondo, Miguel Cuevas Arredondo, David Joshua Atencio, Avery Lynne Blegen, Aleigha Noel Blomme, Tina Lynette Blue, Hailey Michelle Brown, Kim Yvonne Brown, Cassidy Clark Buie, Valerie Ceballos-Franco, Janet Cole, Jada Alexis Coon, Priscila Leticia Cruz, Andrew Richard DeUnger, Andrea Evelynn Diaz, Layla Marnae Fisher, Skylar Felicia Formosa, Duane Edward French, LaKeshia Michelle Gaskin, Andrew Thomas Goenner, Cynthia Marie Hammons, Matthew Paul Hood, Mateo Hughes, Kaila Kiana Jackson, Anna R. Johnson, Stacey J. Johnson, Lana Kaye Klein, Makayla Destiny Knapp, Katelyn Taylor Lee, Taina Renee Lopez, Katelyn Lucas, Dorian Elijah McKoy, Natisha Nicole McKoy, Faith Elizabeth McLamb, Kyla Morgan, Tyliya Juanera Nelson, Emily Reagan Pearce, Benjamin L. Percy, Hannah S. Perez, Ramiro Perez, Ethan Daniel Potash, Kimberly Ann Prodorutti, Francisco Ramirez, David Michael Rossignol, Angelo Giovanni Signorino, Jordan Spangler, Jessica Elizabeth Stevens, Colby Harper Stewart, Mackenzie Nicole Taylor, Austin Ronnie Thomas, Alejandra Barriga Tovar, Alejandra Vega-Acevedo, Carson Tutor Veller, Elijah Lee Walker, Olivia Buie West, Lydia Jordan Wilkes, Clarissa Joy Wroblewski.
MOORE COUNTY
Lydia Mekale Fish, Asia M. Kiniel, Alexas Rose Lovelock, Julie Page Morgan, Anna Grace Olive.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.